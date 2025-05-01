知名嬰幼兒疫苗接種診所疑「拉閘」　逾千苦主買套餐料涉款千萬元

一間專門提供嬰兒疫苗注射服務的醫療集團疑突然關閉部份中心，大批家長懷疑已預繳的疫苗接種費化為烏有，估計苦主人數逾千，有苦主已向消委會及執法部門投訴及報案，執法部門證實接獲報案，東網正向有關公司、消委會及相關政府部門查詢事件。

據了解，事件中波及大批嬰兒家長，料涉款超過1,000萬港元。東網接獲多名市民舉報，指專門提供疫苗接種、檢查等服務的一個集團近日疑似關閉部份接種中心，其位於觀塘的一個醫療中心昨日(4月30日)更忽然拉閘及拆去門牌，疑似結業。同時，家長群組中流傳，有聲稱來自中心職員收到的結業訊息。

東網記者今日到該集團位於尖沙咀的中心視察，發現該處未有開門營業，已關燈，惟牆外仍掛有駐診醫生的招牌，並無清空內部，在服務台前的LED顯示屏仍有運作，而按其水牌所示，診所公眾假期休息，不排除因今日屬公眾假期的關係而未有營業。而該醫療集團的網站依然運作，惟公司的兩個社交平台帳號均已關閉。記者致電該公司的熱線，未有人員接聽，並轉播電話錄音稱公司「公眾假期休息」。

大批已購買嬰幼兒「打針套餐」的家長十分徬徨，紛紛在網上討論區交流，有的更組成苦主群，有家長致電東網，指花約1萬港元購買疫苗為其半歲大嬰兒注射，卻打到一半突然結業，令他深感無奈。另有家長指醫療中心不提供疫苗牌子等資訊，令其只打了一半針的1歲幼兒頓失支援，憂轉去其他診所會打錯針影響健康。

家長莊先生指，他的嬰孩大約6個月大，早前在網上買了一個疫苗套餐，用信用卡支付10,620港元，可以打13針，比起健康院的12針多，而且該中心會包括一些健康院沒有的疫苗，如B型腦炎，乙型肝炎等，「可以打少幾針又唔使特登請假去健康院打」，而他指現時已打了一半，昨日才知突然結業，深感無奈及憤怒，已就事件報案、通知海關及消委會。他指，現時有大批家長已成立苦主聯盟，接近1,000人，按每人消費約1萬港元計算，估計涉及金額至少1,000萬港元。

另一苦主楊先生同樣支付約1萬港元購買疫苗套餐，就指他的1歲兒子已完成一半疫苗，惟尚有其他針要打，而這些疫苗是健康院沒有提供的，故此必需另覓私家診所注射，但他指該醫療中心沒有交代疫苗的牌子等資訊，他擔心在外為兒子續針時會有重覆或因成份不同等因素而影響兒子健康，對此深感憂慮及憤慨。

楊又指，該中心昨日傍晚6時，位於觀塘的診所突然拉閘，診所內的護士亦指要找勞工處求助，而一夜之間，中心把所有社交網站帳號刪除，令人感覺是處心積慮，加上該公司在今年2月的嬰兒展才大肆推銷，不少家長購買了數千至1.7萬港元的疫苗套餐，有人一針未打就結業，認為該公司的做法有欺騙消費者之嫌，盼有關部門跟進事件。