關注組織指「控煙十招」打壓煙民選擇權　未能解決私煙問題

有團體於4月1日起一連三個月於網上收集煙民意見，截至4月30日共收到近千人留言，整理後向政府官員、控煙政策部門、議員等發出超過700封電子郵件，當中最多人關心的是控煙妨礙了市民「自由選擇口味」，高達25%留言認為「控煙搞到香港無晒繽紛」、選擇「我是成年人，要有自由選擇不同煙草產品」的留言也近24%。其次是私煙和煙稅問題，逾24%因私煙問題稱「我想食又平又安心嘅煙」，「煙稅貴到我俾(畀)唔起正牌煙」則有23%留言選擇。

進行意見調查的團體「煙語知聲」發言人楊浩泉表示，意見反映煙民最關心的問題仍然不外乎煙民的選擇權、煙稅和私煙問題，而政府最近公布的「控煙十招」，繼續打壓煙民的選擇權，仍然未能解決私煙問題，也無助於改善煙稅收入，政府應該重新檢討，並修訂推出更合理的控煙政策。楊浩泉呼籲，控煙政策一定要結合實際，正視社會上近70萬成年煙民的需要，採取一刀切禁止的做法，只會適得其反，如同煙稅一樣，因加得減，而吸煙率仍會維持高位。

楊浩泉續指，無視社會需要，繼續呼喊「無煙香港」口號，只會使香港經濟受壓，無助零售、餐飲業界振興。他又反駁「無煙香港」機遇，指香港餐飲場所禁煙已經近20年，質疑可以帶來甚麼機遇，疫情之後各國都推出不同的鬆綁政策去吸引遊客、振興經濟，反而香港就加大各類限制，甚至散播「室內食水煙等於集體燒炭」的流言，徹底扼殺香港獨特的水煙產業，把已經岌岌可危的酒吧業界推向深淵，批評是「一方面假裝為業界請命，另一方面又為業界勒上緊箍咒的做法」。