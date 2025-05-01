無人機表演今晚灣仔海旁上演　將拼湊花炮麒麟等動態圖案

今日(5月1日)是五一長假首日，旅發局今晚將在灣仔海濱舉辦三大非遺節慶主題的無人機表演。東網記者提早數小時到附近，有台灣旅行先來物色靚位，但打算先到附近逛街，傍晚再來等候。

灣仔海濱花園今晚8時將上映旅發局今年首場無人機表演。東網記者下午約3時到現場一帶，當時工作人員正試播音樂，附近公園則有本地家庭使用遊樂設施。海旁僅零星人與維港打卡。不過，現場能見度一般，維港一片白矇矇，或影響觀眾欣賞無人機表演。

台灣旅客曾先生及賴小姐與家人來港，透露早前經內地社交平台得悉無人機表演，但見等候的人不多，打算先到商場逛一逛消暑。早前並不知道五一屬內地長假期，未料到比較多人，因為台灣僅放一天假。他們是第二次來港，很多景點早已逛過，今次打算來個文化遊，已去了大館及中環街市，未計劃之後數天行程，在港消費多少則未有預算。

今晚旅發局無人機表演全長約12分鐘，1,000架無人機將拼湊出多幅動態圖案，涵蓋天后誕、譚公誕及長洲太平清醮，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。無人機表演最佳觀賞位置在灣仔臨時海濱花園，但部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演，而對岸九龍半島則未能欣賞表演，而現場或實施人潮管制。