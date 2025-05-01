灣仔旅遊景點未逼爆　旅客寧手機自拍留念　攝影檔呻生意難做

踏入五一內地長假期首日，縱使眾多內地人南下來港旅遊，但熱鬧情況大不如前。在過往不少旅客會到訪的灣仔金紫荊廣場，今午(5月1日)未見「逼爆」，旅客有足夠空間與金紫荊合照。拍照攤檔負責人亦說，今日較往年冷清，昨日(4月30日)更只得約5單生意，又呻內地旅客大多喜歡手機拍照，令他們「更難搵食。」

東網記者今午到灣仔一帶視察，留意到灣仔碼頭間歇有內地旅行團、約30至40人下船，再到附近的金紫荊廣場停留；亦有多個旅行團直達金紫荊廣場觀光，附近有約20輛旅遊巴停泊。不過廣場內旅客雖多，但未見過去人頭湧湧的情景。多數人圍繞金紫荊花銅像合照，其他位置則很空曠，會展外樓梯都有少數人坐下等候。

附近攝影檔負責人文叔表示，今日生意還可以，但人流不及過往，大多數人短暫停留打個卡就走，找攝影師協助拍照的人很少，生意亦比以前差，尤其年輕人喜歡用手機拍照，不習慣曬相出來，同行都要兼售其他手機配件應對。

他透露昨天生意很差，只有5個客人，又說旅行團多數已預早推銷攝影套餐，搶走他們一部分生意，坦言現在已年老，已沒甚麼工作可做，只能繼續做回本業。