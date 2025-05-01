北方小麥產區旱情持續　水利部部署供水工作

今年3月以來全國面平均降雨量偏少11%，北方地區面平均降雨量偏少近3成。未來10天北方旱區仍無有效降雨，隨着北方冬小麥生長陸續進入抽穗、孕穗、灌漿期，且對水份需求量大，抗旱工作形勢嚴峻。水利部部長李國英周二（29日）主持召開抗旱保供水會商會，部署西南及北方小麥主產區抗旱保供水工作。

李國英視像連線水利部黃河水利委員會、珠江水利委員會，分析研判旱情形勢，要求加強雨情、水情、墑情、農情和存量水資源監測預報；制訂完善供水保障方案，確保旱區群眾飲水安全；根據灌區農作物時令灌溉用水需求，精準調度水庫下泄流量、水量，河道灌區精準調控河道泄放流量、過程，逐灌區、逐時段精細精準做好灌溉保障；科學精準調度黃河、海河、珠江等流域骨幹水工程，全力確保旱區城鄉供水安全和北方小麥主產區抗旱用水需求。

財政部、應急管理部預撥4,000萬元人民幣（約4,270萬港元）中央自然災害救災資金，支持山西、廣西及陝西做好抗旱救災工作，重點解決城鄉居民用水困難，用於購買、租賃應急儲水、凈水、供水設備，保障城鄉居民生活用水。

目前全國水庫蓄水總量較常年同期略偏多，大中型灌區春灌總體有保障。截至周一（4月28日）全國春灌面積近3億畝，累計供水293億立方米，其中，3,800餘處大中型灌區累計灌溉約2.3億畝，累計供水189億立方米。