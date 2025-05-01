西貢萬宜水庫東壩加強交通安排　營辦商安排30輛小巴接載乘客

西貢萬宜水庫東壩最近備受內地旅客追捧，引致嚴重交通擠塞。政府早前與專線小巴營辦商協調，加強內地五一長假來往北潭涌及西貢東壩的9A線服務，以應付乘客需求。有小巴公司代表指，今日安排30輛小巴提供服務，首班車開出時間亦提早1小時，料明日將安排20輛小巴行駛。

今日是內地五一長假首日，東網記者下午1時許前往北潭涌小巴站，站頭有兩輛小巴正在上客，旁邊另有3至4輛小巴預備上客，現場等車乘客不多，有時需要車等人。現場所見，有巴士乘客下車後，再轉乘小巴前往東壩。旅遊巴落客位置再有同一路線小巴安排前往東霸，人流較少，大約10架車等客。

記者乘搭小巴前往東壩途中，整體路程暢順，間中有塞車情況，車程約20分鐘抵達。東壩小巴站人頭湧湧，不少旅客在現場打卡，麥理浩徑起點位置有近30人集合，而附近的涼亭亦有多人在內休整。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華表示，今日安排30輛小巴提供服務，預計北潭涌的小巴站會出現人流，因此劃分開經旅遊巴到場的團體乘客，以及個人乘客的上車位置，希望有助分流，避免大排長龍。另外首班車開出時間亦提早1小時，兩小時內開出大約10多班次的小巴，接載約300人到東壩。

馮致華又指，在長假的平日、即明日(5月2日)，會以試辦形式提供服務，但視乎天氣情況，明日有機會下雨，暫時只安排約20輛小巴行駛。若是次試行安排運作暢順，將考慮與運輸署商討，於內地十一長假採取同樣模式運行，在長假平日加強提供服務。