單車友大鬧行人天橋　老司機馬路推的士

《東呼即應》於網上發現有片段顯示，有些人只顧自己爽，但其實煩到人、阻到人。十多名單車友在一條行人天橋上，無視橋面狹窄，拒絕落車推車，個個騎單車照駛，行人見狀只能閃避這班大帝。另有片段顯示，一名年邁的士司機竟然在馬路上落車，推着綠色的士前行。

那十多名單車友在行人天橋上，人人屁股黐着駕駛座「片來片去」地行走，行人橋面已經不闊，中間更擺放了垃圾桶，該班單車友也照樣屁股黏了強力膠似的不肯落車，有行人出電梯見狀，也「嚇一嚇窒一窒」；市民被嚇壞，但畫面中的單車友則開心得單手操作，對鏡頭大肆揮手。

據《簡易程序治罪條例》(第228章) 第4(8)條，騎單車人士需要留意自己有否觸犯，無明顯需要而在行人路上騎踏單車；在顧及一切有關情況下，在公眾地方疏忽地騎踏單車；在公眾地方騎踏單車的速度會對公眾產生危險；在公眾地方騎踏單車的方式會對公眾產生危險，最高罰款為2,000港元。

另外，有片段顯示，垂垂老矣的士司機，獨自地推着一部綠的在馬路上前行，有網民指，看着這類既可憐又無助的背影，想到將來年邁後也這麼樣，真是「哭咗」。其實香港高齡司機存在多時，究其深層原因，不正是政府安老工作做得差，香港生活又「衣食住行樣樣貴」，草根基層有誰個不知「鬼叫你窮頂硬上」。