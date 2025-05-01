中國空間站第八批實驗樣本返回　生物材料率先抵京

隨神舟十九號載人飛船着陸內蒙古東風着陸場，中國空間站第八批空間科學實驗樣本周三（4月30日）順利返回地球。生物樣本當晚已交給科學家展開後續研究，共約37.25公斤重，涉及空間生命科學、空間材料科學、空間新技術等領域的25個實驗項目。

因生物活性要求，其中空間生命類科學實驗樣本，已第一時間從着陸場轉運至北京中國科學院空間應用中心，包括骨細胞和成骨細胞、人和動物早期胚胎等20類。最備受關注的是這次在太空亞磁微重力環境下，繁育了三代、實現「四代同堂」的果蠅，為人類走向月球和深空打下基礎。

此外，包括高強韌鋼、月壤加固材料等4類22種下行的材料類實驗樣本，之後將隨神舟十九號返回艙運輸回北京，推動高強度耐久性月壤固化材料等關鍵材料製造和應用，為未來深空探測、人類太空活動提供重要理論基礎和技術支撐。

此前返回的科學實驗樣本中，三代太空水稻種子研究已取得初步成果，在地面大田種植繁殖了三代；太空養魚實驗證明了可行性，助力研究人類在太空長期生存面對的健康問題；合金材料的太空研發製備亦已展開。中國空間站未來10至15年內將陸續展開逾千個研究項目，早前隨神舟二十號飛船升空的生物和生命類科學實驗樣本，目前已正常展開科學實驗，渦蟲、斑馬魚、鏈霉菌等實驗對象狀態良好。