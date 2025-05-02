台北故宮博物院預算刪減　院長坦言找贊助

台灣民進黨立委林宜瑾周三（4月30日）指出，由於立法院大幅刪減政府預算，恐讓台北故宮博物院遭逢百年浩劫。博物院院長蕭宗煌坦言，出外展覽正在找社會贊助。

林宜瑾表示，故宮博物院今年水電費被刪1,034萬元（新台幣，下同，約254萬港元），媒體政策及業務宣傳費則被刪約500多萬（約122萬港元）。她又提到，博物院大陸旅費被刪至僅剩3萬元（約7,370港元），而其他國家旅費被刪60%，即約178多萬元（約43.7萬港元），一般事務費刪4,728萬元（約1,161萬港元）。博物院今年赴境外展覽包括捷克、法國等被刪，對布展、卸展、人力等均造成影響，恐怕影響交流成效。

蕭宗煌稱，現只能用推廣教育經費支付水電開支，卻因此會讓活動減少。台北故宮現盡量與其他社會企業或是宮廟合作，期望補上差距。他又表示，宣傳是較大的問題，今年較大的展覽都要拜託共同合作單位加大力道宣傳。至於單純境外考察目前暫且擱置，正尋求其他資源讓活動可以順利進行。蕭宗煌表示，不能因預算被刪就讓工作停下或讓文物安全受到障礙，正尋求其他方式解決，說白一點就是找社會贊助。