轉診所接種疫苗　針卡有助協調

大批購買「套餐式」疫苗接種服務的家長擔心子女疫苗接種服務中斷，或影響健康，家庭醫生林永和表示，市民接種疫苗時，一般都會有「針卡」或類似紀錄，寫明接種的疫苗及哪一階段，一旦有需要轉到其他診所接種，醫護人員亦能查看針卡後安排接種服務，且疫苗本身品牌也不多。被問到若紀錄不全、或家長不了解已接種的疫苗品牌，林亦稱「唔使驚」，只需於下次接種時向醫生查詢，醫生會根據情況與家長溝通或安排應對。

涉事醫療中心一度在網上介紹疫苗的「套餐」價目，記者向林永和展示有關資料，查詢相關疫苗；林指出，套餐中的疫苗，例如B型及ACWY型腦膜炎、輪狀病毒、甲型肝炎等，均是政府疫苗接種計劃未有提供的疫苗。相關疫苗品牌約有兩至三個，供應量亦足夠，相信市民可轉到其他診所繼續接種。

林續指，政府的免費疫苗接種計劃已經能為嬰兒提供足夠保障，質素亦不比私家醫生或診所差，但有部分家長想為子女提供更好的保障，便會考慮私家診所的更多疫苗選擇，像有關中心提供「套餐式」的嬰兒疫苗接種服務，價錢相對較低，料以此吸引市民先預繳。

他又以旗下診所為例，雖有提供疫苗接種服務，但一般採取「逐支計」方式，收費清晰、也能彈性地因應病人過敏情況作出應對。他提醒市民，購買類似的「預繳式」服務、「打針plan」時，家長要了解清楚繳費後該公司結業、子女打針後過敏等應對措施。