2月仍推銷參展　被斥處心積慮欺騙

提供「套餐式」嬰兒疫苗接種服務的醫療集團疑結業，大量家長憂心忡忡，本報接獲多宗投訴，育有一名約6個月大孩子的莊先生透露，早前花了約10,620元在網上向該公司購買一個「疫苗套餐」，目前只是接種了套餐中的一半疫苗，前日驚聞該公司疑「拉閘」，深感無奈及憤怒。

莊解釋，當初考慮購買有關計劃時，是因該套餐聲稱可提供13針，較政府母嬰健康院提供的12針更多，更有部分政府接種計劃以外的疫苗，例如B型腦膜炎，乙型肝炎等，他認為套餐可讓BB：「打少幾針、又唔使特登請假去健康院打」。他對事件相當憤怒，已就事件報案、通知海關及消委會。

另一苦主楊先生的兒子約一歲，同樣支付約一萬元購買疫苗套餐，並接種近一半疫苗。未打的針當中，有部分是母嬰健康院未有提供、須另覓私家診所接種。他擔心涉事的醫療中心未有交代疫苗的牌子等資訊，擔心在外為兒子續針時，會導致重複打一樣的針，或因成分不同等因素，影響兒子健康。

楊又表示，該公司在今年2月的嬰兒展才大肆推銷，導致不少家長購買了數千至1.7萬元的疫苗套餐，但公司旗下位於觀塘的醫療中心，卻於前日約晚上6時突然拉閘，甚至連診所內的護士亦表示要找勞工處求助，質疑醫療中心「處心積慮」，有欺騙消費者之嫌。