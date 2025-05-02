內地五一料逾3.4億人次出行　鐵路旅客發送量創新高

據交通運輸部消息，周四（5月1日）五一假期首日預計全社會跨區域人員流動量逾3.4億人次，環比增長59.9%，同比增長8%。文化和旅遊部則預測，今年五一假期國內旅遊人次有望突破3.5億人次，旅遊消費總額將再創新高。中國國家鐵路集團有限公司周五（5月2日）公布，全國鐵路周四發送旅客2,311.9萬人次，其中動車組列車發送旅客1,567.1萬人次，同比分別增長11.7％和16.1％，均創新高。

周三（4月30日）在五一假期前一日，全社會跨區域人員流動量逾2.13億人次，環比增長28.8%，同比增長4.5%。據廣鐵集團數據，廣深港跨境高鐵同日客流量達8.9萬人次，同比增長11.3%，主要往返深圳、廣州和香港西九龍之間。廣深港跨境高鐵周四開行突破210列，跨境客流料達12.1萬人次，同比增幅達12%。廣鐵預計同日發送旅客330萬人次，較去年同期增加37萬人次，料超越去年10月1日創下的316.5萬人次歷史紀錄，刷新單日運輸峰值。

有出行平台發布的五一假期首日數據顯示，北京、上海、廣州、杭州、南京等重點城市的鐵路和民航場站客流量位居前列。廣東交通運輸部門預計，周五至下周日（5月2至4日）假期中期預計深中通道雙向車流均衡，下周一（5月5日）上午10時料開始出現返程車流高峰，中山往深圳方向的車流持續超飽和運行，並持續至假期結束。