內地五一長假首日　內地客入境按年升22%　港人出境飆逾50%

一連5日的內地五一長假期昨日(5月1日)開始，根據入境處數據，昨日全日有近103萬人次出入境，入境總人次近54.7萬，當中內地旅客佔約22.2萬人次，按年升22.2%。同時，昨有29.6萬人次港人出境，較去年同期的19.5萬人次，急增近52%。

入境處數據顯示，昨日全日有近103萬人次出入境，較去年同期的80.8萬人次，按年升近27.5%。入境總人次近54.7萬，當中內地旅客佔約22.2萬人次，較去年同期的18.1萬人次，按年升22.2%。同時，昨日有約15.9萬人次內地旅客出境，換言之，昨日淨入境內地旅客約6.32萬人次，較去年同期的6.16萬人次，淨入境內地旅客人次按年微升約3%，反映過夜內地旅客數目未有太大改變。

此外，昨日出境總人次約48.3萬，當中港人佔約29.6萬人次，較去年同期的19.5萬人次，急增近52%。同時，昨日入境港人有約28.3萬人次，換言之，昨日淨離境港人有近1.4萬人次；當中以羅湖及落馬洲支線管制站最為繁忙，反映港人北上熱潮持續。