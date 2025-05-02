中電再派5800萬消費券支援弱勢社群　3800商戶參與創新高

為回饋社區，推動市民節能省電，中電自2021年推出中電消費券計劃，至今惠及近270萬合資格家庭。中電早前為新一輪中電消費券計劃舉行啟動禮，透過中電社區節能基金撥款5,800萬港元，向58萬個合資格家庭每戶派發100港元消費券，刺激本地消費，支援弱勢社群。值得一提的是，今年更有超過3,800間零售商戶和食肆參加計劃，創歷年新高，中電冀計劃能夠帶動本地消費，為經濟增長加添動力。

中電消費券計劃深受歡迎，至今總共派發了逾2.7億港元中電消費券，累計惠及近270萬個低用電量住宅客戶，以及享有長者電費優惠的家庭，帶動約3,800間食肆及零售商戶的生意，伴隨中電消費券所產生的乘數效應，助力整體經濟穩步復甦。

在啟動禮上，中華電力企業發展總裁莊偉茵致辭時指，中電透過中電社區節能基金，一直推出不同項目惠民生、振經濟，幫助社會各個階層，「中電消費券計劃第四度推行，我們相信能帶動本地消費，紓緩業界面對的營運壓力，為經濟增長加添動力。」

擔任主禮嘉賓的行政會議成員及立法會議員張宇人就指，港人購物和用餐模式轉變，令餐飲及零售業近年持續面對經營困境，「中電連續多年推行中電消費券計劃，業界反應正面，消費券產生的乘數效應令市道加快復甦，提振經濟。」他又指出，適逢五一假期，餐飲及零售業均做好部署，推出更多優惠吸客，相信在節日氣氛配合下，中電消費券可推動市民的消費意欲，刺激商戶的生意額。

有4間參與消費券計劃的商戶在典禮上「擺檔」，期間莊偉茵及張宇人與商戶交流及了解他們的經營情況。其中均香餅家負責人吳鎮江表示，今年已是第二年參加計劃，曾經在2021年參加過，因應當年疫情「啲人唔出街」，生意一般，幸好有中電消費券刺激消費，形容「反應唔錯！令啲人搭單買多啲野」，帶動增加了10%生意，希望今次再參加也會有約10%生意額增長。

第一年參加消費券計劃的社企The Edible Projects創會主席潘嘉麗表示，首次參加計劃的體驗感覺良好，因為其咖啡店位於深水埗，當區較多基層家庭，平日較少到咖啡店消費，「食個餐都要100蚊」，但有中電消費券後見到有客人帶女兒光顧，「同個女講可以想食咩自己叫」。她認為中電消費券可讓基層家庭有機會到咖啡店消費，更可放膽地自由點餐，十分有意義，期望此計劃能帶動到10至15%生意額增長。

金飯碗飲食集團連續四次參加消費券計劃，該集團執行董事林少濤稱，中電消費券帶動茶餐廳生意額增加約一成，並吸引更多街坊，尤其是區內長者來光顧。面對經營環境的挑戰， 林指集團努力推陳出新，例如在酒樓派發現金優惠券予食客，並計劃推出與中電消費券相關的聯乘優惠，提高客人的消費意欲。

除了數目持續增加，參與消費券計劃的商戶類型亦愈趨多元化，中電今年更邀請了62間社企經營的店舖成為合作商戶，涵蓋咖啡店、復康用品專賣店、雜貨舖等。

香港社會企業總會會長吳宏增指，不少社企在疫情期間或疫後恢復期均面對沉重的營運壓力，受聘於社企的弱勢社群同樣受到影響。他相信隨着更多社企商戶加入中電消費券計劃，可帶動商戶的生意，同時加深客人對社企的認識，「計劃不僅是經濟上的支持，更是對社企理念的認同和推廣，延續社企『營商揚善』的關愛精神。」

中電今年透過「中電社區節能基金」撥款2.4億港元，推行多項社區支援計劃，提振經濟及扶助弱勢社群，預計受惠人數超過90萬，「中電消費券計劃」為其中一個項目。中電同時推動各界攜手節能減碳，推出一系列資助計劃，包括支援工商客戶特別是中小企，更換具更高能源效益的設備，實踐低碳轉型。