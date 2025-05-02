男督察涉「衝紅燈」撞私家車案　被告承認不小心駕駛拒認危駕

一名男警於去年8月駕駛私家車離開沙田警署 期間一直跟友人「煲電話粥」，不久便疑「衝紅燈」，結果與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。男警否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（5月2日）在在沙田裁判法院開審。庭上透露，被告願意承認不小心駕駛罪，惟拒認危駕。

28歲被告王昶然，報稱任職警務督察。控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。辯方指，被告願意承認不小心駕駛罪，沒有爭議曾經衝紅燈；爭議點在於被告的錯誤是否屬於危駕。據同意事實指，被告警誡下承認「睇錯燈號」。

庭上播放被告私家車的行車記錄儀，顯示被告當日獨自駕駛私家車，由沙田警署駛出，沿路一直傾電話，有一把男聲似在埋怨，不斷「爆粗」。直至駛至離案發地點不久，有男聲說「喂，喂，聽唔到」。未幾便見被告的私家車駛過紅燈，片段沒了畫面。捱撞的私家車的姓許司機出庭作供，他憶述當日駕車，載同事放工，期間在案發燈口停車，當燈號轉綠，他便開車，車身隨即突然被撞。許形容當時衝擊力好大，「頭都暈曬，成㗎車啲人都被嚇親」。

案件編號：STCC 370/2025