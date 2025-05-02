國安處拘通緝港人郭鳳儀父兄　案件今午西九龍裁判法院提堂

國安處本周三(4月30日)在將軍澳區採取執法行動，拘捕兩名分別35歲及68歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第90(2)(b)及90(3)條和《刑事罪行條例》第159G條「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」。

國安處今日(2日)上午落案控告該名68歲男子一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂，而另一名被捕男子則獲准保釋候查。消息指，被捕人士為早前被通緝的在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀的父親及兄長，涉嫌協助處理郭鳳儀在港的財產。

據悉，當局發現郭父等人早前曾到海外與郭鳳儀見面，其後展開調查，得知郭父回港後隨即違法協助處理郭鳳儀在港的保單事宜，於是在日前採取拘捕行動。據了解，郭父擬幫助郭鳳儀在其保險單內提取近10萬港元的現金結餘，並於本年初向保險公司提供多份聲稱載有郭父及郭鳳儀簽名的表格，而郭的二哥亦在該保險公司任職，不排除有人利用職權及保險行業知識，協助處理郭鳳儀在港財產。

7名涉嫌干犯危害國家安全罪行的逃犯為有關潛逃者，其中包括郭鳳儀，郭自2019年起積極在反華國際線上策動反中亂港活動，又先後成立反華組織「Hong Kong Student Advocacy Group at NYU」及加入總部設於美國華盛頓的「香港民主委員會」(HKDC) 出任執行總監，並於2021年9月至2022年2月期間，以HKDC核心成員身份於海外出席會議及活動，促請外國政客及官員，對中國及香港進行「制裁」、封鎖或採取其他敵對行動。郭鳳儀被通緝後，仍不斷在海外推展反中亂港圖謀，包括游說美國國會通過《香港經貿辦認證法案》，要求華府撤銷香港駐美經貿辦的特權，意圖損害香港經貿地位。

當局提醒市民，處理屬於有關潛逃者的資金屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。