五一萬宜水庫東壩專線小巴加強服務　營運商指長假首日運作順暢

西貢萬宜水庫東壩近來備受內地旅客追捧，來往西貢北潭涌及東壩的專線小巴第9A號，在內地五一長假期間加強服務，以疏導人流。有小巴公司負責人指，長假首日整體運作暢順，期望內地十一長假繼續沿用是次安排。有西貢區議員稱，昨日(1日)到東壩人流較預期少，整體交通暢順，建議政府在關口加強發放旅遊資訊，方便旅客規劃行程。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華今日(2日)在電台節目表示，五一長假首日整體運作暢順，人流比預期少2至3成，大部分時間是車等人，來回車程只需40分鐘，比起復活節假時平均花約1.5小時快，希望內地十一長假繼續沿用是次安排。至於在平日會否加強服務，他表示要與運輸署商討，加上該區有小動物需要保育，不想令該處有太大負荷。

西貢區議員方國珊在同一節目表示，昨日與團隊到東壩不同位置觀察，人流較預期少，小巴車隊嚴陣以待，交通做到分流效果，整體情況暢順。同時，執法部門及漁護署均有人員在場，指導遊客方向，指示清晰。她提到，當局有加強網上資訊，不過西貢區部分地點訊號較弱，建議政府提早在關口地點加強發放資訊，方便旅客規劃行程。