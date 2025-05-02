當局稱教師流失率持續下降　學童精神健康政策需時觀察成果

立法會教育事務委員會今日(2日)開會，討論改公營學校教師及行政人手。教育局局長蔡若蓮表示，教師流失率持續下降，新教師人數遠超退休教師人數，又指學童精神問題需要跨團隊輔導，並非依賴單一專業人士。她強調，教育成果難以量化，需時間觀察政策成效。

根據教育局向立法會提交的文件，在2024/25學年，公營小學及中學的教師人數分別約為21,270及23,010；教師流失人數則分別為1,570及1,610。蔡若蓮表示，近年教師團隊漸趨穩定，教師的流失率持續下降，新教師人數遠超退休教師人數，反映教育生態環境健康，當局亦大幅提升教師晉升機會及校長的薪酬待遇，以挽留人才。對於會否延長教師退休年齡，蔡表示，考慮到目前學齡人口下降等因素，認為暫時沒有需要延長退休年齡，但有需要時會再作檢視。

議員狄志遠關注，教育局會否協助學校聘請經大學訓練的輔導員，負責學生輔導工作。蔡若蓮指出，學童精神壓力來自學習、家庭及社交等問題，認為每位學生情況不一樣，因此需要跨團隊協助，不能單靠某一類專業人士。她又指，對處理精神健康問題持開放態度，若隨着社會發展，學校可因應需要，運用津貼聘請專業人士。

議員葉劉淑儀關注，教育局增加教育資源的同時，未有設立關鍵績效指標(KPI)。蔡若蓮表示，目前社會環境複雜，學校需要推動STEAM教學，推廣人工智能應用，亦要面對學童精神健康問題，在新環境及政策下，需要額外教師，而教育成果較難量化，亦是需要時間才可看到政策成果。