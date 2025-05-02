台民眾憂成特朗普與大陸交涉籌碼　陸委會稱對美有信心

台灣立法院內政委員會周四（1日）審查安全法修正草案，陸委會強調該法第2條未將中共在台組織參與者納入，導致實務處理漏洞，不應只懲罰組織發展者，也要懲罰組織參與者。陸委會主委邱垂正另受訪指，儘管台灣民眾普遍擔心美國總統特朗普可能利用台灣作為與大陸交涉的籌碼，但台灣對美國支持有信心。

台媒周五（2日）報道，邱垂正接受專訪時表示，台美有非常強大與牢固的關係，台灣擁有美國國會跨黨派支持，現在全面評估特朗普第二任期政府的影響為時過早，台灣政府將繼續觀察。他相信，美方絕不會接受陸方提出的無理要求而改變台美關係，台灣可提供給美國的有很多，是非常好的合作夥伴，無法取代。他又指，台灣政府繼續嘗試透過官方渠道與大陸溝通，並透過工商界、非營利部門和學術界中間人聯絡；但批評大陸與國民黨的溝通，是對台分而治之和「統一戰線」戰術的一部分。

大陸國台辦日前稱，今年第一季台商投資年增127.1%。陸委會周四回應指，台商赴陸投資金額佔台灣對外投資總金額比重下降為趨勢，大陸數據是否符合實況有待探究。陸委會另重申，持大陸定居證等同持大陸戶籍或護照等，也等於取得大陸身份，兩岸條例解釋權在陸委會，不會受大陸影響。