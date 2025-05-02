五一旅客量按年增27%　當局稱郊外建大型配套設施需從長計議

五一內地長假期踏入第2日，文化體育及旅遊局表示，至今約有26.5萬旅客訪港，按年增長27%，反映當局向海內外旅客推廣有成效。她又說昨天約260個內地團入境，逾75%屬過夜團。萬宜水庫東壩等熱門景點在加強交通配套下，昨日(1日)秩序良好，但指要在郊外建大型配套設施需從長計議。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(2日)表示，長假期首日雖然仍有很多人前往萬宜水庫東壩，但在小巴營辦商增加班次及載量後，整體秩序良好，另有旅客避開人流高峰期前往，相信他們會有好的體驗。

至於會否增加郊遊的配套，羅指出雖然旅客的體驗很重要，但亦需取得平衡，可先從簡單配套着手，但要設立餐飲等大規模配套設施，需先商量探討，鼓勵市民和旅客「多行幾步」體驗香港山景之美，體驗大自然之餘亦享受強身健體。

對於旅客消費減少，她提到旅客消費模式自新冠疫情後已轉變，亦是全世界都知曉，香港應推陳出新，吸引旅客在港消費，亦說歡迎旅客訪港，不論是否過夜或深度遊，而下周一(5日)長洲將舉行太平清醮重點活動之一的搶包山活動，相信旅客能度過愉快的五一長假期。