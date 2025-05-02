公僕凍薪但可「跳point」　7成受訪巿民認為不合理

為應付政府財赤，《財政預算案》提出本年度公務員全體凍薪，然而俗稱「跳point」的增薪點安排沒有改變。有民調顯示，70%受訪者認為凍薪之下公務員仍可「跳point」不合理；約四成受訪者認為保留増薪點會削弱凍薪的政策效果。有議員主張推行階梯式減薪，有關措施應涵蓋高級公務員。

有團體於上月14日至28日進行「公務員薪資調整政策民意調查」並成功收集653份意見。調查結果指出，有64%市民支持公務員減薪、18%支持凍薪、10%支持延遲加薪。當中，68%受訪市民認為高級公務員應該是主要減薪對象。

對於公務員每年可根據薪級表「跳point」，70%受訪者認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲得加薪是不合理的；52%認為所有加薪形式應一併凍結以體現公平，38%認為保留加薪點會削弱凍薪政策效果。

此外，84%受訪者支持公務員薪資與經濟表現掛鈎，62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鈎，反映市民期望公務員體系更具效率及公平。82%市民認為凍薪應維持不超過2年，以免長遠影響士氣及服務質素。

有份參與今次調查的議員李梓敬表示，調查反映市民強烈要求高級公務員在財政壓力下承擔更大責任，並對現行加薪點制度極度不滿。他指若凍薪期間仍容許通過加薪點加薪，會導致政策落空。他建議政府推行階梯式減薪政策，嚴格涵蓋高級公務員，全面凍結包括加薪點在內的所有薪酬增長渠道，確保政策執行的公平及有效性。