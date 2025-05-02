涉違《國安條例》處理資金　郭鳳儀父親還押看管待6.13再訊

被懸紅百萬元通緝的在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其父親涉嫌協助處理郭鳳儀在港的財產，被指違反《維護國家安全條例》，因而遭落案起訴一項處理潛逃者資金罪，案件今日(2日)在西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月13日再訊。辯方需時考慮是否申請保釋，被告暫時須還押看管。

69歲被告郭賢生，控罪書上報稱任職商人。他被控一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者的或由有關潛逃者擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源」罪，違反《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》。國安處在4月30日拘捕被告，隨後落案起訴，今日被帶上法庭。

控方申請把案件押後6周，以便檢查相關手機及iPad。辯方則希望先索取有關保單，再決定是否申請保釋。裁判官決定押後案件至6月13日再提訊。另外，假如辯方決定申請保釋，則可去信法庭，暫定於5月8日早上聽取保釋申請陳詞。候訊期間，被告須還押。

控罪指，被告於2025年1月4日至2025年2月27日期間(包括首尾兩日)，在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由該郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險 及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險(國際)有限公司的資金。據悉，郭鳳儀的兄長亦就事件被捕，他現時獲准保釋候查。

郭鳳儀現年28歲。根據執法部門指稱，郭於2021年9月至2022年2月期間，以「香港民主委員會」要員身份於外國出席會議及活動，並會見外國政客及政府官員，以請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。郭於2020年1月25日離港，裁判官遂簽發手令通緝她歸案。執法部門正懸紅100萬港元通緝她。

另外，資料顯示，去年12月，港府行使《維護國家安全條例》，把郭鳳儀等7人列為指明潛逃者，並實施「撤銷特區護照」、「禁止提供資金等或處理資金等」等。港府指他們涉嫌潛逃海外後，仍從事危害國家安全的活動。該7名人士除郭鳳儀外，還包括前民主黨立法會議員許智峯，郭榮鏗、袁弓夷、任建峰、許穎婷及邵嵐。

案件編號：WKCC1884/2025