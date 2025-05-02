前年浪茄灣滑翔傘事故　死者疑遇逆風迫降海面溺斃　另一宗涉失控

參與滑翔傘等高危活動時，必須多加小心！民航意外調查機構今日（2日）就公布兩宗滑翔傘意外調查報告，分別是2023年2月15日西貢浪茄灣發生致命意外，以及2022年12月26日大金鐘導致飛行員重傷事故。據機構調查結果，2023年的奪命事故中，飛行員很可能在滑翔期間遭遇逆風，被迫在海面緊降，導致不幸遇溺身亡，建議相關的滑翔傘協會日後多加培訓，尤其是計劃飛越水面的飛行員需掌握相關急降技巧。至於2022年的意外，機構調查估計涉及滑翔傘失控，建議加強業界指引，鼓勵飛行員使用備用降落傘及了解新型滑翔傘的效能等。

2023年2月15日西貢浪茄灣發生一宗滑翔傘飛行員死亡意外，涉及一架PHI Fantasia 22滑翔傘。調查報告指出，當日下午1時45分，該名飛行員從浪茄標尖角的起飛點起飛，並計劃在浪茄灣沙灘降落。下午1時50分，飛行員被發現未能如期抵達沙灘，而是在距離沙灘約60米的海面降落，並被滑翔傘的傘繩纏繞。他被救起後，由直升機送往醫院救治，其後被證實不治。

報告認為，釀成意外的原因很可能是涉及滑翔傘遭遇逆風，導致未能按計劃抵達沙灘，令飛行員被迫在海面緊急降落並不幸遇溺。

而2022年12月26日，大金鐘就一宗滑翔傘飛行員受重傷意外，涉及一架Ozone Rush 6滑翔傘。當日下午1時51分，該名飛行員從馬鞍山昂平的滑翔傘活動場地起飛，原計劃返回該場地着陸。下午2時01分，飛行員被發現急降及被困在大金鐘東南面山坡的灌木叢中。他受重傷，被送往醫院接受治療。

報告認為，釀成意外的原因是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面。

調查小組已分別就兩宗事件，向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出幾項建議，包括提醒本地所有計劃飛越水面的滑翔傘飛行員，必須熟練掌握緊急降落水面時的處理程序；建議飛行員穿戴能夠提供大浮力的自動充氣救生衣；鼓勵滑翔傘飛行員在緊急情況下使用備用降落傘等。