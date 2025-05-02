動物關注聯盟促修例嚴懲虐待動物　北都設更大流浪動物收容中心

政黨議員與由多個關注動物團體組成動物福利關注聯盟，早前與環境及生態局、漁農自然護理署及食物環境衛生署會面，建議當局修例嚴懲虐待動物及推動物友善措拖，議員指現行條例在處罰力度、舉證門檻等都有不足，未能阻嚇虐待和疏忽照顧動物行為，出席官員對意見持開放態度。

團體指，近年殘酷對待動物舉報個案連年上升，顯示現行條例未能阻嚇虐待和疏忽照顧動物行為，期望政府加快修例，提高罰則，加強打擊相關罪行，保障動物權益。議員劉國勳又促政府拆牆鬆縛，讓食肆有更大的彈性，引入受規管的寵物餐廳，讓市民有更多選擇。陳克勤議員則於會上提出，有必要盡快統一寵物食品的標籤制度，保障寵物健康，多方面推動寵物經濟。

另外，會面亦談到政府在規劃北部都會區項目時，應有全盤計劃處理如何安置動物的問題，據了解，僅洪水橋地區就有2,300隻寵物的安置受到影響，據動物保護團體反映，僅6月就接收35隻因收地和被遺棄的流浪動物。建議政府主導式或另撥資源予認可機構，在新發展區設立長期運作更具規模的動物收容中心。