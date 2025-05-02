稅務局今發266萬份報稅表納稅　上年度稅收逾4000億按年增7%

稅務局今日(2日)發出約266萬份報税表，較上一個年度多22萬份，納稅人口第二年增加。薪俸稅在今個年度將實施兩級制，首500萬元入息淨額維持15%税率，超過500萬元的部分税率則改為16%。至於上個財政年度稅收則達4,014億港元，按年增7%，料與新公司增加及市民薪金上升有關。

發出約266萬份報税表包括79萬份電子報税表及187萬份紙張報税表。納稅人即日起可進行電子報稅，或將於一兩天內收到郵寄報稅表。一般人士須於6月2或之前提交報稅表，經營獨資業務人士須於8月2日或之前報稅，若透過網上提交個別人士報稅表，可自動延期一個月提交。

至於2024/25年度稅收方面，稅務局預料整體稅收3,745億港元，按年增加325億港元，升幅10%。其中，薪俸稅收為889億港元，上升11%；利得稅收為1,777億港元，升幅4%；印花稅收為639億港元，上升30%。

税務局局長陳施維表示，薪俸稅收增加是由於各項計劃吸引人才來港，加上市民平均入息水平提高，令更多人被納入稅網，以及申請暫緩繳稅的人數減少，因此納稅人數目上升。他又說，新成立的公司數量增加，預料利得稅收入將相應提高，而股票市場在2月開始暢旺、樓市成交量增加，相信印花稅收入將上升。

另外，税務局將於7月在「税務易」系統之下推出3個新的稅務網站，分別是個人稅務網站、商業稅務網站、稅務代表網站。