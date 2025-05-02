新加坡明大選　黃循財稱需有經驗政府應對中美貿易緊張

新加坡周六（3日）舉行大選，選出97名國會議員，各政黨及候選人在周五（2日）冷靜期開始的前一日作最後拉票。總理黃循財周四（1日）在全國職工總會主辦的勞動節集會上發表演講，提到企業已感受到關稅大戰的壓力，中美貿易可能長期緊張，需要有經驗的政府應對。

今年勞動節集會是黃循財首次以總理身份發表演說，周四也是今屆大選競選期的最後一天。他表示，有企業訂單正被取消或推遲，投資被暫時擱置，這些都對全球經濟造成衝擊，美國已率先感受到，這股影響將波及全球，新加坡也難以幸免。他指出，人民行動黨始終着眼長遠，未雨綢繆，主動應對挑戰，而非等到最後一刻才救火。

黃循財表示，面對當前種種壓力，新加坡需有經驗和能力的人，在中美對等官員之間建立起互信與密切的關係；強調這些關係需時間培養，不是一朝一夕就可建立。他提到，負責領導政府工作小組幫助新加坡人渡過難關的正是「全新加坡人都不陌生」的副總理兼貿工部長顏金勇，該小組正全力制訂和落實各項預案支持企業。顏金勇出掌貿工部前曾負責人力部和衞生部工作，在今屆大選調到面對工人黨強攻的榜鵝集選區守土，被對手諷刺是陌生人。

另外，國務資政李顯龍在人民行動黨群眾大會上強調，有能力的政府才能帶領國家克服危機。他警告，國會有更多反對黨議員不代表國家就會變得更好，反而可能出現更多問題，例如面臨分裂、派系鬥爭、領導人更替頻繁，政策反覆變化。若有一天新加坡變成普通民主國家，當下優質教育、住房、醫療和治理水平，乃至新加坡國際地位將可能不復存在。