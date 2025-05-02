台近萬勞工五一遊行　不滿政府顧政權不顧勞權

台灣多個勞工團體及工會趁周四（1日）發起「五一勞工大遊行」，台媒指有近萬人參與。遊行總領隊戴國榮表示，政府無法落實勞團所提訴求，是對各行業勞動者的霸凌；又批評政府每年都與工商團體座談，從未聆聽勞工心聲或採納工會想法。遊行人士高叫「只顧政權，不顧勞權」 口號，把抗議標語揉成紙團丟向台灣地區領導人的辦公大樓。

由多個勞工團體及工會組成的「五一行動聯盟」提出7大訴求，包括「反霸凌，要保障」、「抗通脹，要加薪」、「反對差別待遇」等。戴國榮表示，勞動部現行的職場霸凌專章僅納入勞工，未包括公務員，呼籲公務員與勞工應一體適用《職安法》，並設公正第三方及勞工代表處理霸凌案件，禁止僱主對申訴人及受害人不利，要求修法納入訴求。

遊行總指揮何政家提到，近日美國宣布提高對台關稅，行政院要投入900億新台幣（約223億港元）協助企業，卻有企業裁員或放無薪假。他呼籲政府避免重演疫情期間企業拿補助卻裁員的惡行，並確保就業市場穩定。台灣醫療業工會聯合會則痛批衞福部當詐騙團夥，讓醫療業勞工持續處於血汗勞動的處境中。對於勞工團體各項訴求，勞動部回應稱會積極跟利害關係人溝通，並站在勞工立場審慎處理、逐步推進。