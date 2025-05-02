3月零售總銷貨價值按年跌3.5%　連挫13個月　跌幅較早前收窄

零售業寒冬未過，銷售表現連挫13個月。政府統計處今日(2日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億港元，較去年同月微跌3.5%，但較今年1、2月的7.8%跌幅收窄。與2024年同期比較，今年首季合計的零售業總銷貨價值仍跌6.5%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌3.9%。其次為服裝下跌10.8%；百貨公司貨品下跌5.0%；汽車及汽車零件下跌46.4%；燃料下跌3.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌7.7%；中藥下跌1.0%；書報、文具及禮品下跌0.9%；傢具及固定裝置下跌17.3%；以及眼鏡店下跌2.7%。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值按年上升0.6%。其次為超級市場貨品，銷貨價值上升5.2%；藥物及化妝品上升1.2%；食品、酒類飲品及煙草上升7.8%；以及電器及其他未分類耐用消費品上升6.7%。

港府表示，3月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升，按年跌幅繼續收窄。第一季合計，零售業總銷貨價值經季節性調整後恢復按季上升，展望環球經濟前景不確定性上升和消費模式轉變的持續影響會對零售業帶來挑戰，但內地經濟持續穩步增長、政府通過推動旅遊業及盛事項目以刺激消費市道，以及就業收入上升會繼續支持零售業。