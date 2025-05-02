首季經濟預估增長3.1%勝預期　政府稱美國關稅擾香港前景

政府統計處今日(2日)發布，今年首季的本地生產總值較上年同期實質上升3.1%，較去年第4季的2.5%升幅加快。港府指香港經濟穩健擴張，但展望隨着上月初環球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，環球經濟的下行風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第1季與上年同期比較實質下跌1.2%，而去年第4季的跌幅為0.2%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第1季與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，而去年第4季的升幅為2.1%。

同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.7%的實質升幅，升幅明顯較去年第4季的1.3%為快。貨品進口在今年第1季實質上升7.4%，而去年第4季的升幅為0.4%。服務輸出則繼去年第4季實質上升6.5%後，在今年第1季與上年同期比較進一步上升6.6%。服務輸入在今第1季實質上升6.2%，而去年第1季的升幅為8.3%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，今年首季較去年第4季實質上升2.0%。政府另指儘管美國大幅增加進口關稅困擾香港經濟的短期前景，但內地經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長和開拓更多元化市場的措施，將會為本港不同經濟活動帶來支持。