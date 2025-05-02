推算河套區「0」人口　亦會納入新界北地方選區

選管會建議把河套區納入唯一毗連的新界北地方選區以配合其發展。

立法會換屆選舉將於今年12月7日舉行，9月7日會先舉行選舉委員會界別分組補選。選舉管理委員會今日(2日)表示，今年年中人口推算為「0」的河套區將納入新界北地方選區。選管會又表示，按照《立法會條例》要有10個直選選區，每區選出2名議員，即20個直選議席，每個議席代表約37.5萬人。被問到提高投票率是否選管會的目標，選管會表示不會評論或估算投票率。

儘管規劃署就河套區今年年中的人口推算為「0」，但選管會認為河套區正進行開發建設工作，為配合其發展，建議納入唯一毗連的新界北地方選區。選管會進一步解釋，現時立法會地方選區人口數目均在15%幅度之內，故原則上不需調整地方選區分界，但河套區首三座建築物快將落成，要適時作準備。

選管會表示，根據最新人口推算，現有各立法會地方選區的人口均符合法例規定，僅香港島東與新界西北兩區的人口與「所得數目」偏離超過10%，分別為-11.81%及13.11%。選舉制度改革後，地區直選按地域劃分為10個地方選區，即：香港島東、香港島西、九龍東、九龍西、九龍中、新界東南、新界北、新界西北、新界西南、新界東北，每區2席。選管會估算全港有750萬人，每個議席代表大約37.5萬左右。

被問到提高投票率是否選管會的目標，選管會主席陸啟康表示不會評論或估算投票率。為期30日的公眾諮詢期即日起展開，公眾人士可於諮詢期內將書面申述郵寄至選管會秘書處，或在本月19日晚上7點至9點在展城館舉行的公眾諮詢大會上向選管會進行口頭申訴。