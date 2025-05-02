打擊夏天冷氣機滴水問題　當局加強宣傳執法

為改善冷氣機滴水造成的環境衞生滋擾問題，食物環境衞生署今日（2日）表示，在今年夏季來臨前已提早落實措施，包括加強宣傳教育及主動巡查，該署在5月至9月期間，會突擊巡查多區冷氣機滴水黑點，以更具針對性的執法策略，提高打擊冷氣機滴水問題的成效，以減少相關問題對市民的滋擾，改善環境衞生和市容。

過去兩星期（4月16日至30日），食環署人員已在全港各區加強宣傳教育，包括與物業管理公司和地區人士派發宣傳單張、展示宣傳海報和橫額等，以提高市民對冷氣機滴水的認知和責任感，提醒他們主動採取預防措施減少滋擾情況，其間派發約1.6萬份相關單張和海報，涵蓋495個大廈及屋苑。食環署亦透過地區網絡，推動市民正視和跟進冷氣機滴水問題。該署會持續透過不同渠道和方式，包括利用網上平台和推出專題網頁等，向市民傳遞相關資訊。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），任何人任由冷氣機滴水而對別人造成衞生妨擾乃屬違法。如證實有妨擾情況，食環署可發出「妨擾事故通知」，着令有關處所的業主／住戶在指定限期內減除妨擾事故。如有關人士不遵辦「妨擾事故通知」，食環署可提出檢控，一經定罪，最高可判處罰款1萬港元及就妨擾持續的每一日罰款200港元。