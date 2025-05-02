內地五一推機械人伴遊　陪爬山拍照跳舞送餐

隨着人工智能（AI）科技發展，今年五一假期多地景區推出機械人伴遊的旅遊新體驗。這些機械人除可陪爬山、陪拍照、跳民族舞，還有部分安排為遊客送餐，甚至直播帶貨、當咖啡店員。

在湖南省雙牌縣陽明山，景區安排頭戴花環的機械人與前來賞花的遊客握手、擁抱，還有機械狗與遊客全天候互動。在張家界寶峰湖景區，有機械人身穿民族服裝在台上隨着音樂起舞，並揮手與遊客打招呼。而在長沙世界之窗景區，則有機械人和機械狗表演走時裝騷。湖南某機械人有限公司銷售部經理表示，已收到不同景區購買100多個機械人的訂單，已推出能太極舞劍、茶藝表演、陪伴爬山等功能的機械人。

福建省煙台山歷史風貌區至今保留着百年前的山地街巷、西洋建築和園林古厝，在節假日高峰期日均接待20萬人次。當地近日推出「機機人引領文旅未來」、「AI推薦與機機狗智能伴遊」等沉浸式場景體驗，讓遊客全面感受5G-A流動網絡和AI技術打造的智慧景區。周四至周五（1日至2日）在重慶十八梯傳統風貌區內，兩個穿上旗袍的機械人穿梭在古色古香的街巷中與遊客互動。渝中區文旅委相關負責人表示，景區通過推出智能機械人導覽和伴遊兩大科技亮點，以創新方式展現文化魅力，打造智慧文旅新體驗。

此外，為滿足五一假期間觀眾參觀遊覽需求，位於陝西西安的秦始皇帝陵博物院景區，每天增加1.5萬張門票，並增加夜場。景區指周四至下周一（5日），秦始皇帝陵博物院景區延長檢票時間由上午7時至晚上7時，閉園時間為晚上9時。增加門票後，每天門票投放量為8萬張。