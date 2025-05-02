檢方調查藍營偽造罷免聯署　帶走8人扣查電腦

因國民黨在台灣立法院大砍政府預算，民進黨發起全台罷免藍營立委，國民黨於是實行「以罷制罷」。惟罷免聯署案近期爆出「幽靈聯署」等造假質疑，綠營更指控藍營罷免綠委的虛假聯署是系統性的組織犯罪，全台多地檢調隨即發動搜查。國民黨台中市黨部周五（2日）遭檢調大規模搜查，包括台中市黨部書記長陳劍鋒在內的8人被帶走調查。國民黨市黨部發聲明，呼籲司法勿受任何政治勢力干預或操控。

檢調周五早上7時兵分多路前往國民黨台中市黨部、太平區、豐原區及大里區黨部搜查，之後分別帶走陳劍鋒、市黨部第一組總幹事伍康龍、市黨部第二組總幹事楊大緯及多名黨工，同時扣查疑似電腦主機。國民黨台中市黨部發聲明指，尊重司法機關依法辦案，但司法應堅守中立、公正原則，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具；又促執政當局確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系的信任。對於檢調是否搜查其他地方黨部，台中地檢署表示，基於偵查不公開原則，不便多作說明，需等偵查到一定階段，才能適度發布相關訊息。

針對國民黨台南與雙北市黨部因罷免案遭搜查，台中市黨部也遭檢調搜查，國民黨主席朱立倫周五痛批，鷹犬們遵照賴清德的態度，對在野黨追殺，人民力量會站出來。他指出，賴清德不顧兩岸、也不顧美債關稅大風暴，執意要搞大罷免，全民都在看對方是否要繼續讓台灣分裂，如繼續人民會反撲，讓對方下台。