4+4醫科學制惹議　北大教授表態支持

在北京中日友好醫院外科副主任醫生肖飛婚外情醜聞中，其中一名女當事人董襲瑩是透過北京協和醫學院早年推出「4+4」培養模式成為實習醫生，引發外界質疑相關學制是否存在問題。北京大學教授饒毅周四（1日）發文提及錄取及培養過程若有違規，應批評糾正，問題不在「4+4」學制本身，執行時需秉公辦事，任人唯賢。

經傳媒翻查，時任首都醫科大學校長饒毅去年10月當時與協和醫學院校長王辰一同出席「科學探索獎-醫學獎」得主頒獎儀式，期間曾當面提及協和有不爭氣及落後情況，包括有任人唯親問題。他周四發布題為《請勿錯怪王辰教授》文章，承認自己的確批評過協和，從沒說過烏煙瘴氣，認為協和醫學院曾非常優秀，後來下滑。

談及近期輿論熱議肖飛及董襲瑩事件，饒毅表示「4+4」醫學院教育模式肯定無問題，且特別合適協和醫學院，也可在國內部分醫學院推廣。資料顯示，董襲瑩本科畢業於美國巴納德學院經濟系，回國後通過協和醫學院臨床醫學專業「4+4」試點班取得醫學博士資格，畢業後先後在中日友好醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科實習。