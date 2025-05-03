落馬洲站出境高峰期致網絡「塞車」　港鐵安排乘客不用拍卡出閘疏導人流

港鐵因應內地五一長假期出行高峰，為確保車站運作暢順及乘客安全，自假期首日起密切監察跨境車站的運作情況。昨日（2日)為假期第2日，東鐵綫落馬洲站需按情況實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘及暫停個別扶手電梯運作以控制客流速度等。

昨日落馬洲站分別在早上時段的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，由於較多乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼 (QR code)以作乘車之用，車站的流動數據及免費 Wi-Fi 未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。至晚上的出境高峰時段，車站於約9時45分至10時30分因應實際情況，間歇性採取了乘客不用拍卡出閘的安排以疏導人流。

有鑑於昨日網絡繁忙的情況，港鐵已聯絡電訊網絡供應商，提升手機流動網絡數據的處理能力，有關工作會於今日（3日）凌晨持續進行。至於Wi-Fi容量方面，公司亦已安排工程，今晚收車後再進一步提升落馬洲站Wi-Fi容量，比昨日提升一倍。港鐵今日（3日）會繼續與電訊網絡供應商緊密協調，並按車站情況制訂相應措施。乘客在車票二維碼之外，亦可考慮使用八達通或其他付費方式出入閘。如透過手機下載八達通應用程式，乘客可於出發時預先使用WeChat Pay為八達通進行增值，抵站直接拍卡乘車。

港鐵會密切留意有關情況，今日（3日）車站會實施客流管理措施、加派人手協助乘客、以及加強乘客資訊，提醒過境旅客預先打開二維碼。請乘客聽從現場職員的指示，以及保持耐心忍讓。