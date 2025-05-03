東方日報A1：公僕假凍薪自肥　7成市民轟不合理

政府在巨額財赤下大削公共開支，從兩元搭車到2,500元學生津貼都要收緊，但全體公務員卻只需凍薪。有團體上月訪問市民對公務員薪資調整政策的意見，68%受訪者認為高級公務員應該減薪，同時有77%受訪市民支持在財政壓力下調整公務員薪資，以體現「共度時艱」。也有七成受訪者認為公務員既然凍薪，仍享俗稱「跳Point」的「增薪點」待遇不合理。負責調查的議員認為，結果反映市民強烈要求高級公務員在財政壓力下須承擔更大責任，又對現行「增薪點」制度極度不滿，質疑凍薪以體現縮減開支的政策落空。建議凍結公務員薪酬增長渠道，並推行階梯式減薪政策。

團體公民力量於上月14日至28日展開「公務員薪資調整政策民意調查」，期間共收集653份意見。調查問及市民對現行機制，公務員每年可根據薪級表「跳Point」，直至達到相關職位頂薪為止的安排意見，有70%受訪者明確認為在凍薪政策下，仍容許公務員例行「增薪點」、間接獲得加薪的安排不合理；進一步問及相關受訪者對該項安排的意見，90%受訪者反對保留「增薪點」制度，當中52%認為所有加薪形式應一併凍結以體現公平，38%指維持「增薪點」會削弱凍薪效果。

調查亦問到對公務員今年只凍薪的看法，77%受訪市民支持在財政壓力下調整公務員薪資，以體現「共度時艱」精神。當中64%支持減薪，18%支持凍薪，僅10%主張延遲加薪。68%受訪者認為應以高級公務員為減薪主要對象，僅3%支持基層減薪，反映社會普遍認同高薪高層應承擔更多責任。

此外，84%受訪者支持公務員薪資與經濟表現掛鈎，62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鈎，反映市民期望公務員體系更具效率及公平。82%市民認為凍薪應維持不超過兩年，以免長遠影響士氣及服務質素。

議員李梓敬表示，此次調查客觀反映市民對公務員薪酬調整的意見，認為在財政壓力下高級公務員應承擔更大責任。他又對現行「增薪點」制度極度不滿，事關凍薪期間仍容許大量公務員透過「增薪點」加薪，與凍薪政策背道而馳，建議當局全面凍結包括「增薪點」在內的所有薪酬增長渠道，確保政策執行的公平及有效性。他強調薪資調整必須與經濟和績效掛鈎，藉此提升公務員團隊動力及服務質素。整體而言，市民普遍支持財政緊縮下調整公務員薪資，特別是高級公務員及現有增薪點制度。

李梓敬建議政府推行階梯式、靈活及公平的減薪政策，全面凍結包括增薪點在內的所有薪酬增長渠道，以及建立經濟及績效掛鈎的長效機制，推動公共財政健康發展。

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