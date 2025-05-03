打擊東九龍酒駕及販毒　兩日共拘5司機

東九龍區警員一連兩日(2至3日)凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」及 「藏毒」的行動，共拘捕5名司機及向6名司機發出口頭警告。

行動中，警員在觀塘道發現3輛私家車搖擺不定，懷疑2輛私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，3名分別56歲姓王、49歲姓黃及43歲姓潘男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。3名被捕人已獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。

另外，警員於昨日凌晨2時50分沿觀塘道巡邏期間，發現一輛形迹可疑的私家車，遂在福淘街將其截停搜查，在車廂內的儲物箱搜出共32包共重約39克的懷疑氯胺酮、11包共重約9克的懷疑可卡因、9包共重約11克的懷疑冰毒及3粒懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品）煙彈，檢獲的毒品市值共約3.4萬港元。經初步調查後，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名32歲姓陳男司機，他現正被扣留調查。

此外，警員亦於今日凌晨2時10分沿太子道東巡邏期間，發現一輛形迹可疑的私家車，遂在太子道東近譽港灣將其截停搜查，在車廂內的儲物箱搜出共重約9克的懷疑可卡因，檢獲的毒品市值共約10,200港元。遂以涉嫌「藏毒」拘捕該名30歲姓吳男司機，他現正被扣留調查。