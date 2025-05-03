性侵兒童226次　幼兒園園長之子判囚28年8個月定讞

台灣台北市一間幼兒園園長之子涉嫌性侵、猥褻多名幼童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。二審時，法院認定他犯226罪、累計刑期1,291年，應執行28年8個月，最高法院周五（2日）駁回上訴全案定讞。

案情指，現年約30歲的被告毛畯珅在大學社工系畢業，退伍後在母親經營的信義區幼兒園擔任教保員。該幼兒園的家長前年7月向警方報案，指毛畯珅藉故碰觸女童私密部位，遇到反抗還會拿水瓶打臉壓制，甚至命令被害女童不能告訴別人。檢警深入追查，發現有更多幼童受害，此案中認定毛畯珅性侵猥褻6名幼童，更拍下不雅照，其中兩名幼童慘遭侵犯逾百次。

案件一審裁定毛畯珅219項罪名成立，累計刑期1252年，應執行28年。經上訴，二審又發現他犯下多達226項罪名，增加相關刑期。至周五全案定讞，他將要入監服刑。另外，台北地檢署去年10月查出毛畯珅涉侵犯39名幼童案，以及在公共場所涉偷拍未成年性影像306次，起訴後案件目前由台北地方法院審理中。