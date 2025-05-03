傳制止官兵表達反大陸政權　台防務部門否認

有「台灣鷹爸」之稱的台退役空軍飛官徐柏岳周四（1日）爆料稱，基層官兵反映在部隊群組表達大陸政權訊息，會被長官以行政中立為由制止。台防務部門周五（2日）否認上述說法，稱從未要求官兵不得表達相關立場，更運用各種宣傳渠道深化官兵愛台意識。

徐柏岳日前因表態支持針對藍營立委的大罷免，被踢出空軍官校LINE通訊群組，但他仍繼續力挺大罷免。他周四稱收到多名現役軍人向他反映，基層軍人在部隊群組中發表包含「我們要一起反共」、「一起守護家園」等訊息，會被長官下令軍人要行政中立、不要談政治，甚至被同一群長官標記、糾正。他呼籲台防務部門，應下令軍中不得禁止愛台等相關言論。

台防務部門周五回應指，對抗威脅、守護家園是台軍不變的信念與職責，該部門從未要求官兵不得表達上述立場，更多渠道宣傳深化官兵愛台意識，讓他們提高警覺，認清大陸對台利誘、統戰手段及敵情威脅。該部門又指，台軍人員應超出個人、地域及黨派關係，保持政治中立，不參加任何政治活動，亦不透過社交、通訊軟件發表政治評論，或轉貼相關資訊等。