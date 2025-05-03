被指應大陸要求審查台港貼文　Meta罕發聲明澄清

社交媒體Facebook、Instagram、Threads的美國母公司Meta近日被指與大陸政府合作，審查台灣及香港地區的熱門貼文。Meta周五（2日）罕有發聲明澄清，強調從未應大陸要求審查台灣用戶內容，也沒向大陸分享任何台灣用戶資料或應要求提供任何用戶資料，內容檢視和審查團隊從未在大陸設立。

Facebook前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams）日前出書大爆Facebook內幕，內容提到該社交媒體為了大陸市場的利潤與當地政府合作，設計審查機制監控台灣、香港流量高的貼文，交由大陸內部「總編輯」審查。相關說法在網上引發議論，外界憂慮此舉威脅言論自由。

Meta聲明指，近期關於該公司的錯誤指控有違事實，故嚴正澄清並重申各項承諾，包括言論自由、保護用戶資料、提供安全與自由的平台讓用戶表達自我並連結社群等核心價值。該公司長期致力連結世界，曾有興趣在大陸營運旗下家族應用程式，但始終沒達成相關共識。聲明強調，公司恪守美國法規，依法保護台灣用戶資料，聘請以國語和繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容，從未於上海或大陸其他地區設立內容檢視和審查團隊。