傳美貿易黑名單錯漏百出　「誤傷」香港公司

英媒周五（2日）報道，前年至去年近100間中國內地和香港公司被列入美國貿易黑名單，經調查發現錯漏百出，有超過四分之一、即26間公司的訊息錯誤，包括名稱和地址不正確、訊息過時。香港有公司帳戶因此被銀行凍結，導致與國際供應商的業務中斷。

報道指，一間在香港從事門鎖和五金銷售25年的公司去年6月收到銀行信件，稱其商業帳戶將被關閉，但銀行並未解釋。公司隨後在網上搜索發現，另有一間名稱相似的公司於前年10月被列入美國貿易黑名單，原因是向俄羅斯軍事和國防工業基礎提供支持，該名單確定了兩個地址，其中一個是遭殃及公司的倉庫。該公司對此感到不滿，直指資料完全錯誤。

除上述錯誤外，美國貿易黑名單上的地址多是美容院、補習班、按摩店或心理輔導中心。廣東深圳也有公司被列入黑名單，但名單內顯示的地址實際是雜草叢生的工廠廢墟，當地民眾稱該工廠幾年前已被拆除。報道引述5名美國前官員承認，評估可能的錯誤案例和更新實體名單資訊有困難，部分原因是人手有限。另有知情人士表示，美國商務部工業和安全局的資源嚴重不足。