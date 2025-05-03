特朗普淡化關稅影響　美財長首提與華達協議時間表

美國總統特朗普周五（2日）表示，美國經濟正處於過渡期，但將取得出色表現，又淡化任何關稅對經濟造成的影響。財長貝森特則首度提出希望平息中美關稅戰的時間點，爭取在今年冬季購物旺季前達成貿易協議。

特朗普受訪時被問及短期內出現經濟衰退是否正常時，強調一切都好，美國正經歷一段過渡期，此說法呼應他周五較早前在社交媒體發文中發表的評論。他在貼文提到強勁的就業數據，現在只是過渡階段，並再次呼籲美國聯邦儲備局減息。貝森特另受訪堅稱，美國在這場關稅戰佔優勢，如冬季假期的大訂單沒到位，將對中國經濟造成毀滅性打擊。他又指，中美關稅戰需緩解，兩國是史上最不平衡的經濟關係，需重新平衡。他強調，中美經濟關係的一切條件都擺在枱面上，相信中方願達成協議。

另外，特朗普政府周六（3日）起對引擎等主要汽車零件加徵25%關稅，這些產品屬日本對美出口的重要產品，將衝擊日企。美日高官周四（1日）在華盛頓舉行貿易會談後，同意立即展開工作層級磋商。貝森特周五發文指，希望雙方能在多項雙邊議題上達成共識。但日方說法較有保留，日財相加藤勝信同日首次表明，可能在與美貿易談判中，將其逾1萬億美元（約7.8萬億港元）的美債持有作為談判籌碼。日媒指出，美方在會談中表現出對降低汽車、鋼鋁關稅意願不高，讓日方認為雙邊合作恐有困難。