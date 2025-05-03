規範籃球博彩冀打擊非法賭博　當局稱研公眾意見再作決定

政府就規範籃球博彩活動展開的公眾諮詢昨日(2日)結束。民政及青年事務局局長麥美娟表示，當局需時整理諮詢結果，強調規範博彩活動不是要鼓吹賭博，只是希望可以打擊非法賭博行為，會細心研究意見內容，因應是否規範籃球博彩活動再決定下一步行動。

麥美娟今日(3日)在電視節目表示，政府一向不鼓勵賭博，但正如預算案提到，近年非法籃球博彩活動非常猖獗，因此要思考應否規範化。她指出，參與非法博彩的人數持續增加，由去年的十多萬人增至幾十萬，加上科技應用，令非法賭博愈來愈多。雖然執法部門有新技術應對打擊，但她認為目前是時候研究，以多管齊下方法處理。

麥美娟以非法足球賭博為例，指自從足球博彩合法化後，有千多億港元非法賭資被引導至合法途徑。她認為，博彩規範化既可以打擊非法賭博，亦有助杜絕市民透支借錢，繼而「輸身家」。

此外，為改善舊式單幢樓宇及「三無大廈」的管理，當局將會在幾個地區推行「聯廈聯管」試驗計劃。麥美娟表示，相關工作已提速提效去做，期望6月推出。她解釋，該項計劃的概念是協助單幢樓、樓齡較高及戶數少的大廈，例如「三無大廈」的業主，在非政府機構協助下組織法團，並且預計只須繳付相對便宜的管理費，就可獲得專業管理公司處理。

她認為，無論對商舖或住宅的業主，樓宇管理一定是好事，她以商舖業主為例，指即使商舖毋須使用樓梯，若果樓宇未能妥善維修而變成危樓，商舖亦會變得不值錢、沒有用。她透露，已有法團詢問何時會有試驗計劃，反映業主有願意參與。她希望關愛隊、區議員等協助推廣計劃，讓更多業主自覺做好樓宇管理工作。