美測試海基超高音速導彈系統　加強分享太空情報應對中俄

美國太空軍主責軌道作戰的Delta 9翼隊指揮官霍恩上校近日（Ramsey Horn）表示，中國和俄羅斯快速發展衞星能力，試圖藉掌握美軍在全球各地的部署和行動，取得對西方的作戰優勢，美方近數周開始與英國等其他五眼聯盟成員加強分享相關情報應對。

霍恩在美駐英大使館一場簡報會上提到，因應主要來自中國的太空威脅，為沒人希望發生的戰鬥作準備，美方近期採取一系列前所未見的重大措施，包括與五眼聯盟成員分享機密等級最高、過去僅限美方人員知悉的情報，並允許英國軍方高層現場觀察美國太空軍施里弗基地的實際運作情況。英駐美武官數周前亦聽取了美方太空軍事偵察計劃簡報，了解如何追蹤他國衞星活動。

另外，美國海軍周五（2日）宣布，在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地，成功測試海基超高音速導彈發射系統，展現海軍的冷氣發射方法，在點燃前將導彈射出船艦平台。今次象徵朝海上部署先進武器跨出一大步，未來海基部署將採用上述方法。據報俄羅斯曾在烏克蘭使用超高音速導彈，中國則否認進行同類武器測試，駁斥美國軍方說法。