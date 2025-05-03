五一長假內地客鍾情打卡　堅尼地城海旁電車站人人舉機擺甫士

一連5日的五一內地長假期踏入第3日，內地旅客繼續南下來港旅遊，多區均見他們的身影，尤其是堅尼地城、西環一帶，在內地社交平台推介之下，區內特色招牌、海旁、電車站，甚至能拍攝獨特景色的球場均人頭湧湧，人人舉機影靚相，整體秩序良好。居民則如常生活、如常打籃球，似乎不太受影響。

東網記者今午(3日)專程至堅尼地城一帶巡視，科士街一個「HONG KONG BE HAPPY」的店舖招牌變成內地年輕人打卡熱點，美女們對着鏡頭、擺好甫士(姿勢)，由朋友按下快門，祝福自己在港的行程開開心心。附近的堅尼地城籃球場在假日十分熱鬧，源源不絕的旅客到來並非來打球，而是來球場圍網拍攝外邊美景，電車、汽車在馬路上左右穿梭，後邊配上海景，別具特色。

記者嘗試擠進人群之中，打算模仿他們拍攝美景，但人數之多，等候十多分鐘仍未能靠近圍網。人人舉機等待最佳一刻拍攝。現場已圍起橙帶，分隔人群。另有居民在旅客身後的籃球場如常射籃，似乎未受旅客人群干擾。

堅尼地城電車總站、堅彌地城新海旁亦見到內地旅客打卡的身影，人人在馬路及路牌上打卡。有巴士公司推銷開篷巴士體驗，前往中環摩天輪收費30港元。