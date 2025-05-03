科大夥社企特製點心軟餐　宴請逾百老友記照顧者飲茶

老人家早上中午都喜歡「一盅兩件」，但並非人人都能吃點心憶當年，尤其是吞嚥困難的長者。科大聯同樂齡社企「Project Futurus」及基督教靈實協會今日(3日)攜手在校園的中式茶樓請一眾吞嚥困難的長者、照顧者等過百名人士飲茶，並提供軟餐點心、科技示範及音樂表演，為長者締造難忘的「飲茶」回憶。

吞嚥困難是常見的長者健康問題，成因包括身體機能退化或疾病，例如中風、認知障礙、柏金遜症和癌症等。為吞嚥困難的病人製作如今次活動提供的精緻軟餐，需參照「國際吞嚥障礙飲食標準」，亦牽涉不少工序，令製作成本增加，許多安老院舍因而只能提供賣相欠吸引力的糊餐，影響長者食欲。

為解決此難題，科大初創企業Elevatefoods研發透過3D食物打印技術，提升軟餐製作的效能，現時能在3分鐘之內打印造型如實物一樣的軟餐雞腿或西蘭花，較單靠人手製作時間快3倍。該公司亦正研發製作更多元化及款式的優質軟餐，例如蛋撻及布丁等。

企業又與另一間科大初創公司PanopticAI合作，利用該公司經面部掃描所得的心率、呼吸率、壓力指數、血壓等健康指標，設計合乎不同健康需求的食物及小食，推動個性化及營養健康餐飲。科大高層管理人員亦與活動貴賓牽頭，跟學生和教職員義工隊化身茶樓侍應，為長者們送上美味點心，又與40對長者及其照顧者一同享受別具意義的一餐。

科大校長葉玉如表示，對吞嚥困難的長者來說，色香味俱全的軟餐點心，不僅能夠喚起回憶中的滋味，更滿載幸福與關懷。而科大學生及校友利用科技，提升軟餐的製作效率及營養，正正展示醫療及健康科技對推動社會發展的潛能。

基督教靈實協會行政總裁林正財則指，吸引的食物外形能令人垂涎欲滴、食欲大增，過往軟餐為使長者方便進食，側重食物質感。近年來軟餐發展迅速，既保留食材的營養，亦重視食物外觀，盡量保持食物原型，使大家能重溫茶樓點心一盎兩件的感覺。

一眾參加者除在大學享用軟餐外，更參觀了大學校園，並欣賞了由科大理學院學生組成的樂隊「Particles」演唱的經典金曲《問我》及《獅子山下》，以音樂連結世代，為長者締造難忘體驗。