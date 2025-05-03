新來港人才透過深度遊　加快融入社會適應新生活

本港大肆吸納人才，不少高才來港後才開始了解香港，為協助新來港人才更快融入社會，適應新生活，有政黨聯同文化保育機構於今日（3日）舉辦深水埗深度遊活動，以推廣歷史文化，促進社區共融，活動吸引了數十名高才及優才家庭參與。

「玩轉深水埗 古迹探秘」活動首站為百年歷史的「主教山配水庫」，參與者通過導賞深入瞭解這座古羅馬式建築的獨特構造及其在港九供水史上的重要角色，回顧香港水資源的發展。團隊亦走進深水埗街巷，品味扎根社區的豆品廠，品嘗傳統手工小食，體驗老字號的傳統風味。

參加者探索了鴨寮街二手電器與電子零件的市集文化，更走訪近年興起的網紅店鋪，感受傳統街區與青年創業的碰撞火花。團隊之後參訪全港唯一供奉哪咤的「三太子廟」，透過廟宇內保存完好的清代文物與壁畫，認識香港民間的信仰與傳承。

活動亦聚焦本地工業歷史與公共屋村文化。市民透過歷史展品了解百年企業的品牌故事，重溫「香港製造」的集體回憶。參加者亦走進「美荷樓生活館」，通過複刻1950年代公屋單位場景及珍貴影像資料，了解香港公屋政策的演變歷程與基層生活變遷。

該政黨指，此次活動讓新來港人才得以深度體驗香港地道的生活文化。從古迹歷史到街頭的小吃，從傳統的廟宇信仰到現代的社區生活，凸顯香港的多元與包容。此類深度體驗有助大家打破文化隔閡，增進對香港社會的認同感，從而能更好更快地融入社會，盡快適應新生活。