陪診服務爭崩頭　政府將波交畀受助機構

政府透過受助機構提供陪診服務，但申請門檻高、輪候時間長達11個月，令不少長者無奈放棄。年逾七旬的獨居長者駱女士向《東呼即應》訴苦，自己因交通意外行動不便，覆診成為「不可能完成的任務」。陪診義工凌先生亦坦言，現時的陪診服務僅是「杯水車薪」，難以應對龐大需求。有關注團體期望政府增撥資源，支援他們幫忙處理陪診個案。

逾70歲的駱女士於兩年前在青山道被電單車撞倒，導致肋骨斷裂，做3次手術後終能出院，但仍要用助行架跳着走。獨居的她連洗頭都要坐在馬桶上，嘆言「沒人理會，我已經很堅強了」。她其後要每周覆診及做物理治療一次至兩次，但她雙腳不能落地，無法行走，只能向身邊的人求助。

雖然社署有津助營辦92支「綜合家居照顧服務隊」等，提供包括陪診在內的照顧服務，但最新輪候時間要11個月，而且要求陪診時必須乘搭的士。駱女士考慮到頻繁覆診會產生巨大費用，最終無奈放棄申請服務，轉為求助於非津助機構的義工服務。

陪診義工凌先生透露，有些受助者較「重磅」，而義工本身年紀也不輕，能力有限，推輪椅時偶爾會感到吃力。他更指，截的士成為另一困難，有些的士司機會不理會他們。凌先生經常接觸長者和傷殘人士，提到即使盡量用積極的角度去勸解，但他們對生活及生命的想法都很灰暗，亦令凌感到無助，坦言陪診服務只能解決他們的燃眉之急，實際上亦幫不了太多「只是杯水車薪」。

義工機構「愛德循環運動」主要支援「服務夾縫」中的人士，例如尚未輪候到社署服務，或無力支付陪診費用的基層人士。總幹事歐偉民表示，他們每年訓練80名至100名義工，但不是人人都能陪診，而面對的陪診申請卻有250宗至350宗。他坦言，隨着香港步入高齡社會，家庭支援減少，獨居及雙老長者對陪診服務的需求愈來愈大，機構已亮起紅燈，認為靠義工完全解決陪診需求並不現實，期望政府和其他機構正視問題，加強支援。

社署表示，計劃於2025-2026年度增加至12,000張社區券，供長者購買陪診等服務。但嶺南大學政策研究院高級講師蕭珮而認為，解決陪診問題不能單靠增加名額，坦言11個月的輪候時間確實過長，社福機構人手短缺是主要挑戰。蕭又提到，科技可以在一定程度上輔助陪診，例如小型錄音設備可幫助長者記錄醫生的建議，而「陪伴機械人」亦能協助引路。然而她強調，陪診過程中，患者不僅需要生理上的支援，更需要心理上的慰藉，這些是科技無法取代的。