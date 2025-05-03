乜嘢行李都拎去搭鐵　對他人造成滋擾已可罰二千

乘搭港鐵時，若看到乘客攜帶大型物件闖閘，是否讓人感到驚訝？事實上，這些行為不僅違反港鐵附例，更隨時引發安全隱患。近日網上流傳多段片段，拍攝到乘客攜帶超大型物件進入港鐵站，令人嘆為觀止。無論是巨型櫃子還是長如撐竿的物品，這些搬運奇景已成為公共交通的潛在危機，顯示部分市民的行為極待改善。

有網上圖片顯示，一名婦人把大型儲物櫃推進港鐵車廂，黑色櫃子放在板車上，不僅體積龐大，組件中還有玻璃，雖然已貼上皺紋膠紙，但稍有不慎仍可能引發意外。有網民留言表示，「萬一阿姐唔夠力，或者突然手滑，櫃子失去平衡，後果不堪設想！」。亦有人提到，此情景讓人聯想到早前中環男工搬運石膏板時，被壓倒的意外。

另有片段顯示，一名男士推着手拖車，並帶同目測長達1.5個成年人高度的大型行李，疑似準備入閘，行李或許是釣魚工具。有網民笑稱該件行李如同電玩遊戲「芒亨」(Monster Hunter）武器般的長物品，畫面荒誕引人發笑。然而，這種行為並非首次發生，網民戲稱，下一步是不是撐竿跳運動員也要帶着竿子乘搭港鐵？

事實上根據《香港鐵路附例》，任何人不得攜帶會對其他人造成危險、不便或損壞鐵路設施的物品進入港鐵處所，違例者可被罰款2,000港元。有網民表示既然電召搬運客貨車的費用僅需百多元，為何還要冒險以低效率且高風險的方式搬運；有網民調侃「難道跟銀紙有仇？」。