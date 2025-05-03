家計會元朗大樓啟用逾半世紀　擬原址重建料3年後完工

香港家庭計劃指導會於元朗安寧路大樓將原址重建成一座新的服務大樓，並於今日(3日)舉行重建項目啟動禮。家計會副會長兼元朗大樓重建項目指導委員會召集人殷巧兒指，新元朗大樓預計最早於2028年投入服務，將能提供更充足的空間、更完善的設施，以引進各種服務，包括診所服務、支援健康生育的婚前及懷孕前檢查、生育指導服務、性教育、婦女會及社區健康教育活動等。

家計會主席兼重建項目指導委員會委員黃汝霆表示，元朗大樓啟用至今已超過50年，大樓各樓層已日漸老化。雖自90年代起機構已進行多次大型修葺，惟不少破舊位置仍難以修復，故考慮重建元朗大樓。

家計會會長顏婉嫦指，未來元朗區將成為「北部都會區」主要組成部分之一，期望家計會元朗大樓重建後，可為元朗區和北都居民提供多元的「性與生殖健康」的醫療、輔導及教育服務。

因應重建，家計會現時的元朗大樓服務將有所調動，其中醫療服務將暫遷往同區的臨時診所，而元朗婦女會則暫遷往上水婦女會運作，家計會稍後將公布相關服務調動詳情。